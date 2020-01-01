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"Пацанок" отправили в "Форт Буаяр"

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Участницы релити Нового канала «Від пацанки до панянки» охотились за сокровищами.
"Пацанок" отправили в "Форт Буаяр"
"Пацанок" отправили в "Форт Буаяр"
пресс-служба

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Третья неделя для учениц Школы леди началась с приключений. Девушек отправили в «Форт Буаяр». Но искали ценности «пацанки» не у атлантического побережья Франции, а на родине.

«Пацанок» разделили на две команды. Как и в известной телеигре, девушки должны были выполнить задания на логику и смекалку в закрытых комнатах, чтобы получить ключи от сокровищницы. 

"Пацанок" отправили в "Форт Буаяр"
пресс-служба

Первыми на поиски ценностей отправилась команда Алины#Двезвезды Шевченко. Маша #Стрипуха Переселкина, Влада Роговенко, Юля #Бандитка Чигринец и их руководитель легко справились с заданием в одной комнате. А во второй что-то пошло не так.

– Стоит сундук, на нем три замка. На потолке висит штук сто ключей, – рассказывает Влада Роговенко. – Буквально секунда – и потолок начинает опускаться вниз. Падал он с бешенной скоростью. 

У девочек началась настоящая паника.

– Дурацкая комната, – вспоминает #Бандитка. – Было очень страшно. Я боялась там умереть! 

Впопыхах девушки все-таки отыскали нужные ключи и пулей выскочили из комнаты. 

"Пацанок" отправили в "Форт Буаяр"
пресс-служба

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Второй команде во главе с Викой #Синяк Кошутинойпришлось пройти те же круги «Форт Буаяровского» ада. Женя #Батюшка Мазур, Вика #Боксерша Алехина, Катя #Канарейка Устинова, Сабина Шейко нашли ключи от сундука. Каково же было удивление всех «пацанок», когда они открыли сокровищницу, а драгоценностей там не оказалось. 

Что нашли девушки в сундуке – узнаете в понедельник, 2 марта, в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.

Ранее мы писали, на что участница “Топ-модель по-украински“ потратила деньги после показа о Готье. 

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Теги: новый канал, від пацанки до панянки
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