Группа "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" снялась в первом детективном сериале "Квартала 95"

Героями "Мышеловки для кота" на "1+1" стали участники группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ".

Уже 2 марта в 20:45 на “1+1“ состоится премьера 12-серийного криминального детектива “Мышеловка для кота“, героями которого стали не только известные и любимые актеры - Дмитрий Суржиков и Дарья Петрожицкая, но и участники украинской рок-группы “БЕZ ОБМЕЖЕНЬ“.

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В сериале “Мышеловка для кота“ от студии “Квартал 95“ участники популярной музыкальной группы “БЕZ ОБМЕЖЕНЬ“ исполняют 3 песни с нового альбома и играют самих себя. По сюжету детектива, студент приходит в ночной клуб и решает бороться за сердце прекрасной девушки. Ему удается попасть за кулисы, где к выступлению готовятся “БЕZ ОБМЕЖЕНЬ“, и уговорить солиста группы исполнить для своей любимой песню. По словам режиссера Михаила Савина, музыканты успели днем ​​сняться в серале, а потом сразу отправились на свой большой сольный концерт.

Кроме песен в исполнении группы “БЕZ ОБМЕЖЕНЬ“, зрители также услышат чувственную композицию“Не уходи“ украинской пианистки, певицы и композитора Марии Чайковской.

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Напомним, в центре сюжета сериала “Мышеловка для кота“ - игра, в которую оказываются втянутыми одновременно студент, журналист и учительница. Все они внезапно получают по миллиону долларов. Уже оправившись от такого подарка судьбы, они узнают, что стали ставками в чьей-то азартной игре, на кону в которой их собственные жизни и... еще три миллиона долларов! Узнав об этом, “мышки“ начинают свою игру с “котами“. Игру, в которой ставки могут обойти самих игроков.

"Мышеловка для кота" пресс-служба

Ранее “Квартал 95“ рассекретил имя новой партнерши Кошевого в “Рассмеши комика“.

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