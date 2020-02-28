В Киеве состоялись съемки первого этапа Шестого сезона "Лиги смеха".

Дантес целовался с другой на глазах Дорофеевой, а Могилевская показала аппетитные формы пресс-служба

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Уже в пятницу, 6 марта, на “1+1“ покажут сразу 2 премьерные выпуски “Лиги Смеха“ - в 20:25 и 22:25. В новом сезоне юмористического проекта от студии “Квартал 95“ звездная семья - Владимир Дантес и Надя Дорофеева - будут соперниками.

Дантес целовался с другой на глазах Дорофеевой, а Могилевская показала аппетитные формы пресс-служба

Впервые тренерами на проекте станут певица Наталья Могилевская и телеведущий и певец Владимир Дантес. Также в тренерское кресло вернется любимица миллионов украинцев Надя Дорофеева. А компанию им составят Станислав Боклан, Юрий Ткач, Игорь Ласточкин и Бирча.

Дантес целовался с другой на глазах Дорофеевой, а Могилевская показала аппетитные формы пресс-служба

На съемках, которые состоялись на этой неделе, звездные тренеры уже успели продемонстрировать свой актерский потенциал и удивить мастерством перевоплощения. Так, дебютантка этого сезона Наталья Могилевская уже своим первым выходом на сцену вызвала фурор, появившись перед зрителями в образе брутальной гангстерши с африканской завивкой и увеличенными ягодицами.

Дантес целовался с другой на глазах Дорофеевой, а Могилевская показала аппетитные формы пресс-служба

Шоумен Юрий Ткач решил удивить публику еще больше – и в одной из миниатюр постебался над известной экоактивисткой Гретой Тунберг, примерив на себя парик с косичками. А его коллега по команде «Днепр» Игорь Ласточкин решил удивить своего друга и в рамках выступления с одной из своих команд подарил ему целую ванную поп-корна!

Дантес целовался с другой на глазах Дорофеевой, а Могилевская показала аппетитные формы пресс-служба

В шоке были все, особенно народный артист Станислав Боклан. Правда, ему тоже досталось – во время игры один из участников его команды сначала брызнул ему в лицо водой, а потом принялся ее с него же пить. А вот Гарик Бирча прямо во время выступления сделает неожиданное признание – оказывается, актер ситкомов нашел себе новую пассию, и ею стала одна из актрис «Лиги смеха“.

Дантес целовался с другой на глазах Дорофеевой, а Могилевская показала аппетитные формы пресс-служба

Что касается звездного семейства, которое в этом проекте будет соревноваться друг с другом в составах разных команд, удивлять они будут действительно по-взрослому. Что говорить, если Дантес зацелует одну из девушек прямо на глазах своей жены Нади Дорофеевой.

Дантес целовался с другой на глазах Дорофеевой, а Могилевская показала аппетитные формы пресс-служба

Ведущим Чемпионата Украины по юмору «Лига смеха» остается Евгений Кошевой. А интересным нововведением шестого сезона проекта станет появление команды-джокера «Хит Леджер». Это будет сюрприз в первую очередь для зрителей. В каждой из игр состав команды будет полностью меняться. Кто из тренеров рискнет и возьмет себе в подопечные такую «темную лошадку», станет известно уже после эфира Гала-концерта фестиваля «Лиги смеха» - 6 марта на «1+1».

Дантес целовался с другой на глазах Дорофеевой, а Могилевская показала аппетитные формы пресс-служба

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Съемки отборочного фестиваля «Лиги Смеха» традиционно прошли в Одессе. На него зарегистрировались рекордные 227 команд из 6 стран и 70 городов. И только 18 лучших будут соревноваться за 14 путевок в сезон, а их выступления зрители «1+1» увидят уже в следующую пятницу.

Дантес целовался с другой на глазах Дорофеевой, а Могилевская показала аппетитные формы пресс-служба

Друзья, абсолютно все команды приезжают на фестиваль, чтобы попасть на ТВ, стать успешными, есть вкусные блюда, пить крутые напитки и жить в кайф. А мы уже со Львова!, - с такими словами выйдут на сцену участники сборной города Львов.

Дантес целовался с другой на глазах Дорофеевой, а Могилевская показала аппетитные формы пресс-служба

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Команда «Лови кураж», представляющая столицу Украины, шутливо расскажет о жизни поколения Z. Белорусские «Короли турбаз» привезут на фестиваль землю из родной страны, а команда «Нос» из Херсона устроит День города прямо на сцене «Лиги смеха».

Мам, я еще 15 минут погуляю и вернусь. Жди меня, - такой вариант программы «Жди меня» представят участники команды города Бердянск - «Х.П.З.Я.».

Дантес целовался с другой на глазах Дорофеевой, а Могилевская показала аппетитные формы пресс-служба

Почему близнецы ходят в одинаковой одежде, попытается вместе со зрителями понять команда “Млеко“ из Днепра, а “Моя провинция“ из Винницы покажет на сцене настоящие ролевые игры. Участники команды из Азербайджана “Как по маслу“ будут говорить с драконом и представят зрителям азербайджанскую репершу ​​Амину Амину.

Дантес целовался с другой на глазах Дорофеевой, а Могилевская показала аппетитные формы пресс-служба

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Олю Полякову на сцене спародируют участники команды “Свой формат“ с Дружковского дома-интерната, которые в 2018 году получили кубок чемпионов фестиваля “Лига смеха“. А школьные фотосессии в необычных и сказочных костюмах вспомнят очаровательные участницы сборной «Олег Вояж» из Киева.

Дантес целовался с другой на глазах Дорофеевой, а Могилевская показала аппетитные формы пресс-служба

Одесская команда «Город» покажет миниатюру об интересных людях Вильнянска в Запорожской области, а «Наш Формат» из Каменец-Подольского «отправится» на лыжный курорт.

Что это такое яркое? Это солнышко? Нет, Дантес, это же ты!, - так в рамках одного из номеров нового тренера «Лиги смеха» попытаются задобрить представители команды «Радужный Енот» из Ужгорода.

Дантес целовался с другой на глазах Дорофеевой, а Могилевская показала аппетитные формы пресс-служба

Не желая прощаться с зимой, миниатюру о колядованиях покажет Полтавская команда «СМТ»:

Мы колядуем! Мужик, открывай дверь! Мы сами тебе конфет дадим. Открывай!

Дантес целовался с другой на глазах Дорофеевой, а Могилевская показала аппетитные формы пресс-служба

Участники Черниговской сборной «7 * Я» расскажут о судьбе сторожа винного погреба, а «Любимый город» из Харькова покажут стадо коров, которое решило обмануть пастуха.

Почему в предсказании на моем чеке написано: “Ты скоро умрешь“?, - будут разбираться представители команды «Ого» (Город Грехов).

Последней на сцену «Лиги смеха» выйдет команда-джокер, но о ее участниках и шутках зрители “1+1“ узнают уже в эфире.

Дантес целовался с другой на глазах Дорофеевой, а Могилевская показала аппетитные формы пресс-служба

Ранее мы писали, что в Сеть слили детские фото Егора Гордеева.

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