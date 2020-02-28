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"Хорошие новости": Вера Брежнева презентовала новый трек

Комментариев: 3
Экс-"ВИА Гра" выпустила першую песню за долгое время.
"Хорошие новости": Вера Брежнева презентовала новый трек
"Хорошие новости": Вера Брежнева презентовала новый трек
instagram.com/ververa

Популярная украинская исполнительница, бывшая участница культовой группы “ВИА Гра“ Вера Брежнева порадовала поклонников первой композицией за последние полгода.

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Так, в пятницу, 28 февраля, на ютуб-канале Meladze Music появилось лирик-видео на новую песню Брежневой с оптимистическим названием “Хорошие новости“. Автором теста и музыки выступил муж артистки, композитор и продюсер Константин Меладзе.

Напомним, ранее Вера Брежнева поделилась новыми фото с мужем и младшей дочерью.

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Теги: Вера Брежнева
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (3)
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silver906    28.02.2020, 15:27
Оценка:  0
silver906
Хорошие новости-это когда эта чувыдла сообщит, что больше не будет выть на сцене
гость  (аноним)  28.02.2020, 15:26
Оценка:  0
гость
О-о-о!!!
В тексте перестали упоминать, что эта ТП "живет и работает на кацапстане"!
Короче, накуй, со своим треком!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Frenki-zol    28.02.2020, 15:11
Оценка:  0
Frenki-zol
Экс-"ВИА Гра" выпустила першую песню

першую??? Рагули валите из Киева в свои хутора.
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