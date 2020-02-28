"Хорошие новости": Вера Брежнева презентовала новый трек

Экс-"ВИА Гра" выпустила першую песню за долгое время.

Популярная украинская исполнительница, бывшая участница культовой группы “ВИА Гра“ Вера Брежнева порадовала поклонников первой композицией за последние полгода.

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Так, в пятницу, 28 февраля, на ютуб-канале Meladze Music появилось лирик-видео на новую песню Брежневой с оптимистическим названием “Хорошие новости“. Автором теста и музыки выступил муж артистки, композитор и продюсер Константин Меладзе.

Напомним, ранее Вера Брежнева поделилась новыми фото с мужем и младшей дочерью.

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