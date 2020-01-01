Что покажут в новом выпуске полюбившейся украинцам передачи.

Премьера "МастерШеф. Профессионалы-2": лучшие киевские шефы и фавориты зрителей пресс-служба

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После огромного успеха в прошлом году телеканал СТБ снова презентует кулинарное шоу “МастерШеф. Профессионалы“, героями которого могут стать только повара с опытом работы. Во втором сезоне зрители увидят новую судью – Ольгу Мартыновскую, сильнейших участников и сложные кулинарные испытания.

С первых минут станет ясно, что все участники в этом году будут непростые.

Это природный процесс. Весь ресторанный рынок увидел первый сезон «МастерШеф. Профессионалы», и теперь все профи хотят быть с нами! - говорит Эктор Хименес-Браво.

Премьера "МастерШеф. Профессионалы-2": лучшие киевские шефы и фавориты зрителей пресс-служба

Уже известно, что попытать свои силы придет обладатель престижной ресторанной премии «Соль», повар из команды Владимира Ярославского и даже шеф дорогого казино.

Другая особенность кастинга на второй сезон – знакомые и любимые герои проекта.

За десять лет существования «МастерШеф» из стен проекта вышли сотни участников, и многие из них продолжили развиваться в кулинарии. Очень приятно, что некоторые из них вернутся в этом сезоне уже в качестве настоящих профессионалов, - делится Эктор.

Премьера "МастерШеф. Профессионалы-2": лучшие киевские шефы и фавориты зрителей пресс-служба

Фаворит зрителей Анатолий Цуперяк после «МастерШеф-3» все годы работал поваром и даже дослужился до шеф-повара ресторана. Цитаты Толика украинцы до сих пор помнят наизусть, но это не единственная его заслуга. Кроме того, второй раз впечатлить судей решила победительница «подросткового» сезона Анастасия Кобыляцкая. Настя утверждает, что готова бороться наравне с шефами, несмотря на 18-летний возраст.

Премьера "МастерШеф. Профессионалы-2": лучшие киевские шефы и фавориты зрителей пресс-служба

Смогут ли бывшие участники пройти кастинг «МастерШеф. Профессионалы», и кто из именитых шеф-поваров получит белый фартук, увидим в субботу 29 февраля в 19:00 на канале СТБ.

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