"Я люблю тільки тебе": Олег Винник перепел легендарный хит Пономарева

Запись песни состоялась в рамках совместного проекта Винника и Пономарева - СО2.

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Сегодня, 28 февраля, появилось первое видео коллаборации, в котором Олег Винник исполнил легендарный хит Александра Пономарева “Я люблю тільки тебе“.

“Каждый артист, который самостоятельно пишет песни, видит творчество другого исполнителя по-своему. Мне было интересно спеть композицию Александра - очень красивую и достойную. Я рад такой возможности, это замечательный опыт. Слава Богу, что есть такой проект. Пусть он процветает, потому что все это делается для людей“, - отметил Винник.

Это первый подарок от артистов к женскому дню с химическим названием СО2. СО2 - это по-настоящему неожиданный и долгожданный проект, который по-новому раскроет творчество обоих и наполнит сердца женщин любовью и вдохновением. СО2 - это дабл-кавер с Олегом и Александром, заглавные буквы которого дали название проекта.

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Каждая песня записывается только с одного дубля и исключительно вживую, чтобы передать всю палитру эмоций с первого раза. Видео вышло в черно-белом формате, чтобы зритель не отвлекался на внешние элементы и смог сконцентрироваться на главном - музыке. Такое цветовое решение помогает акцентировать внимание на важнейших деталях: есть только два цвета, все остальное - оттенки.

Отметим, что Олег Винник и Александр Пономарев подарят двум поклонницам встречу на кофе в студии “З ранку до ночі“. Победительниц выберут сами артисты, а условия конкурса можно найти под видео.

Напомним, ранее Винник совместно с Пономаревым записал известную украинскую колядку.

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