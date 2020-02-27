"Квартал 95" рассекретил имя новой партнерши Кошевого в "Рассмеши комика"

Напарницей Евгения Кошевого в новом сезоне "Рассмеши комика" стала популярная украинская певица.

Студия “Квартал 95“ поделилась новыми деталями предстоящего сезона юмористического шоу “Рассмеши комика“. Так, стало известно имя нового напарника Евгения Кошевого.

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Отметим, что в предыдущем сезоне место Владимира Зеленского занял Юрий Ткач. А теперь напарницей Кошевого станет известная украинская певица, актриса, ведущая, тренер проекта “Лига Смеха“ (2-5 сезоны) Оля Полякова. Об этом сообщается на официальной странице “Квартала 95“ в Инстаграм.

“Нарешті головна інтрига нового сезону “Розсміши коміка“ розкрита - новою напарницею Євгена Кошового в цьому сезоні стала поп-діва @polyakovamusic!“, - говорится в публикации.

Певица уже предупредила участников проекта, что ее рассмешить будет очень трудно.

“Жарти я дуже люблю, на будь-яку тему. Головне – аби вони справді були дотепними. Але гроші я люблю не менше, й не бажаю їх комусь віддавати. Тому одразу попереджую учасників “Розсміши коміка“, що мене підкорити буде непросто. Не думайте, що я дурносміх. Ні-ні-ні, роботу свою знаю добре і розсмішити мене буде важко“, - призналась Полякова.

Ранее Полякова и Остапчук удивили образами в новой украинской комедии.

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