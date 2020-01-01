Опубликованы детские фото телеведущего Егора Гордеева

Сегодня, 27 февраля, популярному телеведущему и завидному холостяку Егору Гордееву исполнилось 30 лет.

Почти три года подряд Егор Гордеев в паре с Нелей Шовкопляс ведет Сніданок з 1+1 и пробуждает тысячи украинцев. И день рождения - не исключение. Даже в этот особый день Егор с радостью начал эфир, чтобы настроить всех зрителей на новое продуктивное утро. Но ведущий не подозревал, что коллеги подготовили для него сюрприз - особое поздравление от мамы Егора - Елены Ивановны - и его любимца Джума.

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Мама Гордеева рассказала, что в детстве Егор был смешным ребенком, много шутил, всегда приветствовал ее с 8 Марта и другими праздниками, хорошо учился и никогда не был ленивым, достигал своих целей. Кроме этого, Елена Ивановна раскрыла детский секрет Егора о том, что он в детстве мечтал стать принцем.

Также к поздравлениям присоединился любимец Егора - лабрадор Джум, который “рассказал“, что у него замечательный и странный хозяин, поскольку ведущий его выгуливает в 4 утра, возит с собой на работу, где поет, танцует и готовит.

К концу прямого эфира в студию завезли 7-килограммовый торт, на котором были изображены детские фото именинника.

Это фото того периода, когда я занимался профессионально плаванием, - прокомментировал Егор одну из своих фотографий

Все мы знаем, что 30 лет - это новый этап в жизни каждого человека. И Егор Гордеев решил рассказать о своих планах на будущее.

Хочу сделать кругосветное путешествие. Успеть поучиться за рубежом. А там может и все, как у людей - семья, машина)), - прокомментировал именинник

Ранее телеведущий Егор Гордеев рассказал о своем стиле и о премьере фильма “Андре Тан“.

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