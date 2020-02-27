В новом выпуске блонды проверяли шоумена на ловкость.

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В шоу “Кто против блондинок?“ на Новом канале девушки признались, что они обожают вечерние платья. Но, говорят, в них есть одно неудобство – длинная молния, которую трудно застегивать и расстегивать.

Блондо-бомба Диана решила проверить ловкость шоумена Александра Пикалова и придумала для него конкурс с молниями.

– Александр, вам надо расстегнуть зубами замки платьев у шести девушек, – сказала Диана. – Потом задача каждой – застегнуть на себе молнию. Будем это делать на скорость.

Александр за 31 секунду раздел шесть девушек. А вот блонды оказались быстрее на 1 секунду.



Александр Пикалов раздел шесть блондинок пресс-служба

На этом конкурсы с раздеванием и одеванием не закончились. В суперфинале Александр и блондо-бомба сменили одежду на пижамы и легли в постель. Нет, не спать, а собирать мягкие сердечки.

Каждая плюшевая игрушка имела липучку. Задачей игроков было наклеить на пижаму как можно больше сердец.

Блондо-бомба схитрила и надела капюшон, к которому тоже цепляла игрушки. И такая находчивость принесла победу блондинкам!

Александр Пикалов не расстраивается по поводу своего проигрыша. Говорит, что немного поддавался девушкам.

– Я не люблю выигрывать у детей и девушек, – прокомментировал шоумен. – Это некрасиво! Радуюсь победе “златовласок“.

Включайте Новый канал каждый вторник в 19:00, чтобы не пропустить самые интересные моменты шоу “Кто против блондинок?“.

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