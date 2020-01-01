"Сильно": MONATIK презентовал завораживающий клип - видео
Украинский артист выпустил яркое видео на трек "Сильно".
Украинский исполнитель и хореограф MONATIK (Дмитрий Монатик) порадовал фанатов новой видеоработой. Артист презентовал клип на композицию “Сильно“.
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Премьера ролика состоялась в четверг, 27 февраля, на официальном ютуб-канале MONATIK. Режиссером видео выступила Таню Муиньо. А главные роли сыграли сам артист и известная модель Анна Шуть.
В клипе “Сильно“ MONATIK решил показать магию влюбленности, когда человеку кажется, что встреча второй половинки – это всего лишь сон.
Ранее сообщалось, что MONATIK появился на красной дорожке премии BRIT Awards 2020.
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