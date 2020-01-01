“Сліпа”: ТОП-3 причины посмотреть скриптед-реалити

Интересные факты о новом проекте телеканала СТБ.

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С понедельника по четверг в 18:00 на телеканале СТБ зрители узнают о приметах в скриптед-реалити “Сліпа”. Мы собрали 3 причины, по которым вы обязательно должны его посмотреть.

Реальные истории

Проект “Сліпа” создан в жанре скриптед-реалити, то есть каждый эпизод основан на истории, которая происходили в реальной жизни. Возможно вы или ваши знакомые можете оказаться в подобной ситуации.

Слепая провидица

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Главной героиней проекта является слепая провидица баба Люба, к которой обращаются за помощью. Команда проекта очень долго искала ее и даже начала сомневаться, что им удастся ее найти. Но как только съемочная группа была готова сдаться, волею случая они отыскали провидицу.

“Сліпа” пресс-служба

Приметы

Баба Люба обладает особой мудростью и знаниями, которыми охотно делится. Она рассказывает о приметах, которые помогут сохранить любовь, уберечь здоровье, избежать невзгод на работе и личной жизни.

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