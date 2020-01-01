"Спіймати Кайдаша": Шоураннер Наталка Ворожбит снялась в сериале

Премьера нового сериала от СТБ состоится 2 марта.

2 марта в 20:00 на телеканале СТБ состоится премьера сериала “Спіймати Кайдаша“ по известному произведению Ивана Нечуй-Левицкого “Кайдашева семья“ и сценарию украинского драматурга Наталки Ворожбит. Таких Кайдашей вы точно еще не видели!

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Все актеры и группа вспоминают невероятно теплую и семейную атмосферу, которая была на протяжении всего съемочного процесса. Кроме того, в некоторых ролях можно будет увидеть режиссера, оператора и даже шоураннера проекта Наталку Ворожбит.

Наталка Ворожбит пресс-служба

“Режиссер мне предложил сыграть, по приколу. Сказал, если я мама сериала, то должна сыграть маму – так я стала мамой одной из главных героинь Мелашки. А папу сыграл наш оператор. По-моему, получилось очень смешно. Мне кажется, вся съемочная группа снялась в эпизодах. Например, режиссер Саша Тименко сыграл ветеринара“, - улыбается Наталка.

Оказывается, это не первый опыт Ворожбит в кадре. “Мне нравится сниматься. Я играла княжну Репнину в фильме про Шевченко, режиссера Александра Денисенко, и в театре был опыт игры“, - делится шоураннер проекта.

"Спіймати Кайдаша" пресс-служба

Со 2 марта на телеканале СТБ ироничный и такой близкий всем сериал “Спіймати Кайдаша“.

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