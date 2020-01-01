Без крови не обошлось: GROSU презентовала криминальное видео “Арестован”

Алина Гросу представила новую видеоработу "Арестован".

Начало 2020 года ознаменовалось премьерой для певицы и актрисы GROSU. В то время, пока коллеги по цеху выкладывали фотографии с отдыха, Алина работала над своим новым клипом “Арестован”.

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Основой для видео стала история любви двух американских грабителей Бонни и Клайда. Воплотить в жизнь культовых героев - это совместная идея Алины и актера театра и кино Романа Полянского, который сыграл главную мужскую роль.

GROSU презентовала клип “Арестован” пресс-служба

Поклонникам певицы Роман запомнился по трилогии “Дико Любила Вову” и клипу “Грязные танцы”. Он же стал режиссером и продюсером съемки.

“Несмотря на то, что Бонни и Клайд ничего хорошего в своей жизни не сделали, их образ преступников был романтизирован и они стали символом настоящей любви — до последнего вздоха. Мы с Ромой постарались перенести этот дух свободы и страсти в мой новый клип “Арестован”. Без крови не обошлось“, - рассказала GROSU.

Песня “Арестован” войдет в новый альбом певицы, выход которого запланирован на весну этого года.

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