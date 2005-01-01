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"Евровидение 2020: Кто представит Россию на песенном конкурсе

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Россия объявила своего представителя на "Евровидении 2020" в Роттердаме.
"Евровидение 2020: Кто представит Россию на песенном конкурсе
"Евровидение 2020: Кто представит Россию на песенном конкурсе
instagram.com/panaiotov

Россия объявила имя представителя своей страны на песенном конкурсе “Евровидение 2020“. Им стал 35-летний исполнитель, родом из города Запорожье, Александр Панайотов. Об этом сообщает Starhit.

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Как пишет издание, артист еще не презентовал конкурсную композицию. Однако известно, что с выбором песни для “Евровидения 2020“ Александру Панайотову помог его продюсер, российский певец Григорий Лепс.

Александр Панайотов
Александр Панайотов
instagram.com/panaiotov

Отметим, что исполнитель впервые принял участие в Нацотборе на песенный конкурс еще 15 лет назад. Так, в 2005 году в дуэте с Алексеем Чумаковым занял пятое место. Спустя 2 года тот же дуэт уже был вторым. В 2008 году Панайотов проиграл всего два балла Диме Билану. В 2009 году занял второе место на украинском нацотборе, уступил всего один балл Светлане Лободе. В следующем году стал шестым на российском отборе. В 2016 году Панайотов заявил, что готов поехать на “Евровидение“ в Киев от России “с миссией объединения, примирения, с песней, которая бы растопила все сердца“.

Александр Панайотов на украинском Нацотборе 2009:

Ранее стало известно, какие приглашенные звезды выступят на конкурсе “Евровидение 2020“.

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Теги: Евровидение 2020, Александр Панайотов
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Источник: Ivоna bigmir)net

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