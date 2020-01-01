"Евровидение 2020": Песенный конкурс может не состоятся из-за коронавируса

Нидерландский вирусолог Аб Остерхаус высказался об отмене "Евровидения 2020" в Роттердаме.

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Песенный конкурс “Евровидение 2020“, который должен состоятся в мае в Роттердаме, могут перенести. Причиной такого решения может стать эпидемия коронавируса. Об этом заявил нидерландский вирусолог Аб Остерхау в интервью изданию AD.

“Нужно рассматривать и такое, что конкурс может не состояться. Однако все зависит от того, насколько сильной будет эпидемия коронавируса непосредственно перед Евровидением. Хотя мы можем успеть победить вирус, как это было с SARS в 2003“, - сообщил эксперт.

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Свой комментарий по поводу возможной эпидемии дал и представитель Европейского вещательного союза Дэнни Вормер. Он отметил, что создатели “Евровидения“ мониторят ситуацию с распространением коронавируса. Кроме того, у EBU всегда есть запасные варианты на случай внештатных ситуаций.

“Возможно будет введено ограничение по количеству посетителей шоу, или оно состоится на пустой арене или в отдельной телевизионной студии. Как бы то ни было, не стоит преждевременно говорить о возможных проблемах с проведением “Евровидения 2020“. Организаторы и представители EBU тщательно мониторят текущую ситуацию с распространением коронавируса“, - рассказал Дэнни Вормер.

Ранее стало известно, какие приглашенные звезды выступят на конкурсе “Евровидение 2020“.

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