Незнакомец на "СуперИнтуиции" сделал сальто с 20-килограммовой штангой
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Половину своей жизни 22-летний Николай Боровец занимается спортом, из них 7 лет – акробатикой. Несколько месяцев назад его видео “порвало“ соцсети – парень продемонстрировал, как делает сальто со штангой в 20 кг.
– На моей странице видео набрало 100 тысяч просмотров, – рассказывает Николай. – Но после распространения одной из групп в Facebook его посмотрело 12 миллионов человек, и было где-то 253 тысячи репостов.
Очень спортивного парня заметила и команда Нового канала – его пригласили стать одним из участников шоу “СуперИнтуиция“. По правилам программы, звездные гости – на этот раз Екатерина Кухар и Юрий Ткач – поочередно отгадывали незнакомцев по категориям. Категорию Николая назвали просто: “Сальто со штангой“, но отгадать парня удалось Юрию Ткачу только со второго раза.
– К этому трюку я готовился около года, – рассказал на шоу Нового канала спортсмен-незнакомец. – Сначала делал сальто с гантелями по 3 килограмма, потом – с короткой гнутой штангой весом уже в 12 килограмм, а следующим этапом стала штанга в 20 килограмм.
Продемонстрированное умение удивило присутствующих в студии “СуперИнтуиции“ – ни звездные гости, ни ведущий не скрывали восторга.
– Чем больше будет вес штанги, тем больше шансов травмироваться, – пояснил Новому каналу Николай Боровец. – 20 дополнительных килограммов, с которыми выполняю сальто, на самом деле много. Поэтому увеличивать вес не планирую, разве что для установления рекорда.
Увидеть трюк в исполнении 22-летнего Николая из Ровно можно на сайте Нового канала.
Развлекательное шоу “СуперИнтуиция“ – каждую среду в 19:00 на Новом канале.
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