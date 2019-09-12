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Незнакомец на "СуперИнтуиции" сделал сальто с 20-килограммовой штангой

Спецтема: ТВ и телешоу
Комментариев: 2
На съемках Нового канала своим умением поразил парень из Ровно.
Незнакомец на "СуперИнтуиции" сделал сальто с 20-килограммовой штангой
Незнакомец на "СуперИнтуиции" сделал сальто с 20-килограммовой штангой
пресс-служба

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Половину своей жизни 22-летний Николай Боровец занимается спортом, из них 7 лет – акробатикой. Несколько месяцев назад его видео “порвало“ соцсети – парень продемонстрировал, как делает сальто со штангой в 20 кг.
 

– На моей странице видео набрало 100 тысяч просмотров, – рассказывает Николай. – Но после распространения одной из групп в Facebook его посмотрело 12 миллионов человек, и было где-то 253 тысячи репостов.

Очень спортивного парня заметила и команда Нового канала – его пригласили стать одним из участников шоу “СуперИнтуиция“. По правилам программы, звездные гости – на этот раз Екатерина Кухар и Юрий Ткач – поочередно отгадывали незнакомцев по категориям. Категорию Николая назвали просто: “Сальто со штангой“, но отгадать парня удалось Юрию Ткачу только со второго раза.

– К этому трюку я готовился около года, – рассказал на шоу Нового канала спортсмен-незнакомец. – Сначала делал сальто с гантелями по 3 килограмма, потом – с короткой гнутой штангой весом уже в 12 килограмм, а следующим этапом стала штанга в 20 килограмм.

Незнакомец на
Незнакомец на "СуперИнтуиции" сделал сальто с 20-килограммовой штангой
пресс-служба

Продемонстрированное умение удивило присутствующих в студии “СуперИнтуиции“ – ни звездные гости, ни ведущий не скрывали восторга.

– Чем больше будет вес штанги, тем больше шансов травмироваться, – пояснил Новому каналу Николай Боровец. – 20 дополнительных килограммов, с которыми выполняю сальто, на самом деле много. Поэтому увеличивать вес не планирую, разве что для установления рекорда.

Увидеть трюк в исполнении 22-летнего Николая из Ровно можно на сайте Нового канала.

Развлекательное шоу “СуперИнтуиция“ – каждую среду в 19:00 на Новом канале.

Ранее мы писали, что интуиция помогла Юрию Ткачу найти любовь. 

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Теги: новый канал, СуперИнтуиция
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  27.02.2020, 10:00
Оценка:  0
гость
Отец позорит меня.вчера играли в футбол во дворе,отец бухой присоединился.бегал,шатался,падал . Мимо проходили телки так отец начал к ним подкатывать бухой,достал хyй и дрочил. Все ржали,но мне не до смеха.игра продолжилась и отец разбил голову одному чуваку в борьбе и все разошлись
ВовКир    27.02.2020, 09:45
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