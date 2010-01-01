В Украине покажут биографический триллер “Против всех врагов: История Джин Сиберг” с Кристен Стюарт в главной роли.

27 февраля в украинский прокат выходит биографический триллер “Против всех врагов: История Джин Сиберг” с Кристен Стюарт в главной роли.

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Конец 60-х. Джин Сиберг, любимица французской новой волны, возвращается в Лос-Анджелес. От предложений новых ролей нет отбоя, она – звезда Голливуда. На пике своей карьеры Джин начинает выступать за права афроамериканцев и коренных народов США. Головокружительный роман с лидером партии “Чёрные пантеры” делает актрису мишенью спецслужб. Круглосуточная слежка агентов ФБР и провокации грозят разрушить не только её карьеру, но и жизнь.

Главную роль в фильме исполнила Кристен Стюарт – одна из самых востребованных актрис современности. Получив широкую известность после серии фильмов “Сумерки”, Стюарт обратила внимание на независимое кино. В 2010 году она была удостоена специальной награды BAFTA в номинации “Восходящая звезда”, в 2015 году Кристен Стюарт стала первой женщиной-актрисой в истории страны, получившей французскую премию “Сезар”, а после Каннского кинофестиваля 2016 года актриса решила обратиться к режиссёрской деятельности. По словам прессы, роль Джин Сиберг стала одной из лучших в карьере Кристен Стюарт.

“Против всех врагов: История Джин Сиберг” выходит в прокат 27 февраля кадр из фильма

Возлюбленного Джин Сиберг в фильме играет Энтони Маки – американский актёр, получивший всемирную популярность после роли Сокола в серии фильмов “Мстители”, однако в театральных кругах он известен в первую очередь, как участник множества бродвейских постановок. Роль агента ФБР, устроившего слежку за Джин Сиберг, исполнил британский актёр Джек О’Коннелл, известный по фильмам “Несломленный” и “От звонка до звонка” (за обе картины он получил премии Национального совета кинокритиков США и BAFTA в номинации “Восходящая звезда”). Также в фильме “Против всех врагов” задействована Маргарет Куэлли, американская актриса и танцовщица, известная по роли Кошки в “Однажды в… Голливуде” Квентино Тарантино и знаменитому рекламному ролику Kenzo.

“Против всех врагов: История Джин Сиберг” выходит в прокат 27 февраля кадр из фильма

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Мировая премьера ленты состоялась в рамках внеконкурсной программы Венецианского кинофестиваля. “История Джин Сиберг” – второй полнометражный фильм австралийского театрального режиссера Бенедикта Эндрюса. По словам режиссера, биография актрисы сейчас актуальна как никогда ранее: “В этом повествовании мы сталкиваемся с примером государственного надзора в политических целях. Пятьдесят лет спустя история Джин прямо отражает нашу нынешнюю реальность: ошеломляющий расизм американской политики, проблема отделения правды от лжи в эпоху так называемых fake-новостей и тотального наблюдения спецслужб. Меня нисколько не интересовало создание обычного биографического фильма о жизни Джин, и я не хотел ностальгировать по 1960-м годам. Я хотел поближе познакомиться с Джин Сиберг и узнать, что произошло с ней в те годы”.

“Против всех врагов: История Джин Сиберг” выходит в украинский прокат в четверг, 27 февраля.

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