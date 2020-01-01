Иракли Макацария: "Желаю Холостяку всегда оставаться собой"

Иракли Макацария пожелал новому Холостяку принимать рациональные решения.

Читай также: Никита Добрынин и Даша Квиткова обратились к участнику нового сезона “Холостяка“

6 марта на СТБ стартует десятый сезон романтического реалити “Холостяк“, главным героем которого стал 34-летний пилот и владелец летной школы в США – Макс Михайлюк. Экс-Холостяк, любимец телезрительниц, а также тренер проекта “Зважені та щасливі“ Иракли Макацария поделился с ним несколькими советами.

“Во-первых, поздравляю Макса с тем, что он стал 10 Холостяком. Хочу пожелать ему принимать рациональные решения без лишних эмоциональных всплесков. Это очень сложно делать на проекте – тебя захватывает буря эмоций и страстей. Мой совет: глубоко вдохнуть, хорошо все обдумать и сделать свой выбор, – говорит Иракли. – Желаю Максу всегда оставаться собой, не позволяя регалиям “Неземного Холостяка“ вскружить себе голову. Главное – оставаться тем парнем, которым он есть на самом деле. Этого будет абсолютно достаточно. Никаких других советов давать не буду. Я считаю, что все должны поступать так, как они чувствуют“.

Холостяк 10 пресс-служба

Напомним, недавно телеканал СТБ представил промо-ролик 10 сезона. Саундтрек к нему – песню Рианны Diamonds – исполнили супруги Вера Кекелия и Роман Дуда.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.