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Иракли Макацария: "Желаю Холостяку всегда оставаться собой"

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Иракли Макацария пожелал новому Холостяку принимать рациональные решения.
Иракли Макацария: "Желаю Холостяку всегда оставаться собой"
Иракли Макацария: "Желаю Холостяку всегда оставаться собой"
пресс-служба

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6 марта на СТБ стартует десятый сезон романтического реалити “Холостяк“, главным героем которого стал 34-летний пилот и владелец летной школы в США – Макс Михайлюк. Экс-Холостяк, любимец телезрительниц, а также тренер проекта “Зважені та щасливі“ Иракли Макацария поделился с ним несколькими советами. 

“Во-первых, поздравляю Макса с тем, что он стал 10 Холостяком. Хочу пожелать ему принимать рациональные решения без лишних эмоциональных всплесков. Это очень сложно делать на проекте – тебя захватывает буря эмоций и страстей. Мой совет: глубоко вдохнуть, хорошо все обдумать и сделать свой выбор, – говорит Иракли. – Желаю Максу всегда оставаться собой, не позволяя регалиям “Неземного Холостяка“ вскружить себе голову. Главное – оставаться тем парнем, которым он есть на самом деле. Этого будет абсолютно достаточно. Никаких других советов давать не буду. Я считаю, что все должны поступать так, как они чувствуют“. 

Холостяк 10
Холостяк 10
пресс-служба

Напомним, недавно телеканал СТБ представил промо-ролик 10 сезона. Саундтрек к нему – песню Рианны Diamonds – исполнили супруги Вера Кекелия и Роман Дуда. 

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Теги: Холостяк 10, Иракли Макацария
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Источник: Ivоna bigmir)net

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