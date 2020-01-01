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Звезда "Женского квартала" Вера Кекелия рассекретила срок беременности

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Певица и актриса рассказала, как муж отреагировал на новость о пополнении в семье.
Звезда "Женского квартала" Вера Кекелия рассекретила срок беременности
Звезда "Женского квартала" Вера Кекелия рассекретила срок беременности
instagram.com/kekeliavera

Во вторник, 25 февраля, украинская певица, актриса “Женского квартала“ и участница Нацотбора на “Евровидение 2019“ Вера Кекелия сообщила о первой беременности.

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А сегодня, 26 февраля, в эфире утреннего шоу “Сніданок з 1+1“ 33-летняя знаменитость рассказала, на каком сроке беременности сейчас находится. По словам Веры, малыш должен родится уже через два месяца.

Кроме того, Кекелия призналась, что ее муж, звезда шоу “Голос країни“ Роман Дуда был очень счастлив, когда узнал о пополнении в семье. 

“Он конечно был безумно счастлив. Он как раз гулял с собакой, а у меня был положительный тест в руках. Я ему позвонила и попросила, чтобы он взял в аптеке еще два. Он прибежал с этими двумя безумно счастлив. В итоге мы сидели на кухне с тремя тестами и шестью полосками“, - поделилась Вера Кекелия.

Вера Кекелия беременна
Вера Кекелия беременна
instagram.com/kekeliavera

Напомним, ранее о своей второй беременности сообщила певица Джамала.

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Теги: Вера Кекелия, Женский квартал, беременность
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Источник: Ivоna bigmir)net

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