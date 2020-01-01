Церемония вручения YUNA 2020 состоится 24 марта.

Владимир Остапчук во второй раз станет ведущим музыкальной премии YUNA instagram.com/vova_ostapchuk

Уже через месяц, 24 февраля, в киевском Дворце “Украина“ пройдет девятая церемония вручения престижной музыкальной премии YUNA 2020. А на днях создатели мероприятия объявили имя ведущего.

Читай также: Полякова и Остапчук удивили образами в новой украинской комедии - видео

Так, во вторник, 25 февраля, в эфире утреннего шоу “Сніданок з 1+1“ генеральный продюсер премии Павел Шилько сообщил, что ведущим YUNA 2020 во второй раз станет шоумен Владимир Остапчук.

Сам Владимир уже прокомментировал эту новость на своей странице в Инстаграм. Артист в свойственном ему юмористическом стиле пообещал, что в 2020 году проведет церемонию еще лучше, чем в прошлый раз.

“2019

🤜 та мы увидели, что Остапчук ужасно провёл @yunaawards, не смешной, выскочка, возьмём кого-то нормального в следующий раз.

2020 - АХАХАХАХА

Ну что шоу-биз, держись, в этом году будет прожарка well done. Ну и музыка, конечно будет много музыки 👍“, - написал телеведущий.

Инстаграм Владимира Остапчука Скриншот

Список всех номинантов на музыкальную премию YUNA-2020 можно посмотреть здесь.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​