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Круче Элвиса Пресли: Джастин Бибер побил рекорд легендарного певца

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Джастину Биберу удалось семь раз возглавить Billboard 200.
Круче Элвиса Пресли: Джастин Бибер побил рекорд легендарного певца
Круче Элвиса Пресли: Джастин Бибер побил рекорд легендарного певца
Getty images

Всемирно известный канадский исполнитель Джастин Бибер побил рекорд, который был установлен 59 лет назад королем рок-н-ролла Элвисом Пресли. Об этом сообщает журнал Esquire.

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Как пишет издание, Бибер стал самым молодым артистом, которому удалось семь раз возглавить музыкальный чарт Billboard 200. Так, все пять альбомов 25-летнего Джастина лидировали в хит-параде, в том числе и “Changes“, релиз которого состоялся 14 февраля 2020 года. Кроме того, на первой строчке чарта также были его два сборники ремиксов.

Отметим, что Элвис Пресли достиг такого результата в 26 лет. Седьмая пластинка легендарного певца “Blue Hawaii“ возглавила Billboard 200 в 1961 году.

Ранее Джастин Бибер признался, из-за чего рыдал на фото 2-летней давности.

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Теги: Джастин Бибер, Элвис Пресли, рекорд
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Источник: Ivоna bigmir)net

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