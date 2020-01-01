Съемки фильма "Миссия невыполнима 7" перенесли из-за короновируса в Италии

В Венеции, где снимают Миссию невыполниму 7, зафиксировали вспышку короновируса.

Создатели седьмой части фильма Миссия невыполнима вынуждены были приостановить съемки в Италии на неопределенный строк. Причиной стала вспышка короновируса в Венеции. Об этом сообщает The Wrap со ссылкой представителя студии Paramount Pictures.

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Издание отмечает, что съемки в Италии должны были продлится три недели. А премьера картины Миссия невыполнима 7 была запланирована на 23 июля 2021 года. Однако теперь неизвестно, как приостановка съемок повлияет на дату выхода фильма.

В публикации говорится, что исполнитель главной роли, актер, режиссер и продюсер Том Круз не принимал участия в съемках в Италии.

Напомним, ранее сообщалось, что Том Круз посетил Одессу и Львов на личном самолете.

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