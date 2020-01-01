Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Съемки фильма "Миссия невыполнима 7" перенесли из-за короновируса в Италии

Комментариев: 0
В Венеции, где снимают Миссию невыполниму 7, зафиксировали вспышку короновируса.
Съемки фильма "Миссия невыполнима 7" перенесли из-за короновируса в Италии
Съемки фильма "Миссия невыполнима 7" перенесли из-за короновируса в Италии
kinoafisha.ua

Создатели седьмой части фильма Миссия невыполнима вынуждены были приостановить съемки в Италии на неопределенный строк. Причиной стала вспышка короновируса в Венеции. Об этом сообщает The Wrap со ссылкой представителя студии Paramount Pictures.

Читай также: Тома Круза заподозрили в романе с актрисой “Аббатства Даунтон“ - СМИ

Издание отмечает, что съемки в Италии должны были продлится три недели. А премьера картины Миссия невыполнима 7 была запланирована на 23 июля 2021 года. Однако теперь неизвестно, как приостановка съемок повлияет на дату выхода фильма.

В публикации говорится, что исполнитель главной роли, актер, режиссер и продюсер Том Круз не принимал участия в съемках в Италии.

Напомним, ранее сообщалось, что Том Круз посетил Одессу и Львов на личном самолете.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​

Поделись:
Теги: Миссия невыполнима 7, Короновирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь