На съемках шоу Нового канала юморист рассказал, как шестое чувство привело его к жене.

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Через несколько дней будет семь лет, как юморист Юрий Ткач женился. А найти свою вторую половинку ему помогло не что иное, как интуиция.

– О, это длинная история, – с улыбкой вспоминает он. – Мы познакомились на 50-летии отца, Вика там танцевала. После этого не виделись пять лет, а потом на одном мероприятии я снова встретил эту красивую девушку. Тогда был ведущим, сидел в зале один и читал сценарий. А она в тот момент спускалась из-за кулис в зал на репетицию. Вика была хореографом коллектива в Днепре, который должен был выступать на том же мероприятии. Так и встретились два любящих сердца.

Интуиция помогла Юрию Ткачу найти любовь пресс-служба

– Я стараюсь всегда полагаться на интуицию, – рассказал юморист. – Но потом начинаю включать мозг, и делаю какие-то ошибки. Впрочем, как и все адекватные люди с шикарной интуицией (улыбается).

Юморист признается: в момент, когда увидел Викторию во второй раз, вдруг почувствовал, что эта девушка должна быть его. На воспоминания этой милой личной истории Юрия Ткача вдохновило шоу Нового канала «СуперИнтуиция». Ведь, по правилам, чтобы победить, звездным гостям нужно полагаться исключительно на свое шестое чувство.

Поможет ли Юрию Ткачу его шестое чувство победить? Смотрите уже завтра, 26 февраля, в 19:00 в “СуперИнтуиции“ на Новом канале!

Ранее мы писали, что звезда “Женского квартала“ беременна.

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