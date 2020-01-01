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Испытание огнем: "пацанки" потушили пожар в машине

Спецтема: ТВ и телешоу
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Участниц реалити Нового канала "Від пацанки до панянки" отправили тренироваться в пожарную часть .
Испытание огнем: "пацанки" потушили пожар в машине
Испытание огнем: "пацанки" потушили пожар в машине
пресс-служба

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Что только ни приходится делать “пацанкам“ в новом сезоне. И спать в сарае, и искать ключи от Школы леди в болоте, и тащить тяжеленые чемоданы с грузом прошлого. На этот раз участниц реалити отправили к настоящим спасателям в пожарную часть.

Девушек предупредили – отныне они находятся при исполнении служебных обязанностей. Поэтому должны погасить пожар в машине и спасти условного потерпевшего на третьем этаже горящего здания. 

– Я тушить ничего не буду, – ворчала Юля #Бандитка Чигринец. – Могу «погасить» только с кулака.

С кулака как раз «гасить» и не пришлось. Физическую силу «пацанки» направили на борьбу с огнем.

– Чтобы стать спасателем, нужно быть смелым, – делится инсайтом Маша #Стрипуха Переселкина. – Вот и нам, чтобы изменить свою жизнь, нужно быть отважными. 

Как у девушек получилось обуздать пламя – смотрите в фоторепортаже.

Еще больше смелых испытаний участниц – каждый понедельник в 19:00 на Новом канале.

Ранее мы писали, 

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Теги: від пацанки до панянки, новый канал
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