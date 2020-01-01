В Киеве прошел MODAS FASHION DAY, где выступили участники Нацотбора на Евровидение-2020

CLOUDLESS и GIO DARA выступили на презентации коллекции MODAS FASHION DAY.

На прошедших выходных, в киевском ТРЦ Dream Town, прошел MODAS FASHION DAY, где выступили участники нацотбора на Евровидение-2020 CLOUDLESS и GIO DARA.

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Также гостей мероприятия порадовали своими музыкальными выступлениями зажигательный дуэт EDGAR&EMMA, участница Х-Фактора NAVKA, романтическая Екатерина Вовчук, драйвовые Valik Tkach и Валик Попсовый и другие.

На фешн мероприятии украинские дизайнеры представили свои новые коллекции одежды 2020 в сегменте “teen fashion“ и “elite fashion“: KVITKA, Зюзь Валерія, YaK, KATI, Коновал Тетяна, Наталия Панченко, BIMIGOT, Livia, Bembi, Ukrainian FASHION (коллаборация дизайнеров) BROOKLYN, SEVEN, ELEVEN, PANOVE, LAURA, FRANCHI, AVINSON, ZENTSU, KAPTSOVA, MARULLA,PAVLINA, ULIA, GLOSS, DEKEY.

“Вчера мы впервые сыграли несколько песен после нацотбора на Евровидение. Играть на показе мод было для нас новым экспириенс. К нам пришли друзья и новые фаны, с которыми мы долго общались и приглашали на наш первый сольник, который состоится 13 апреля. Думаем, что Dream Town такого еще не видел! Все, от детей до взрослых танцевали и пели вместе с нами под Drown Me Down! Это было неповторимо!“, - комментируют Cloudless.

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Атмосферу ивента дополнил виртуальный бэнд от компании Lamo, который исполнял мировые хиты на специально обустроенных led-панелях. Организаторы пообещали сделать такие мероприятия регулярными и уже анонсировали следующий performans show этой весной. Ведущая вечера Ната Герман.

“MODAS FASHION DAY создан для объединения двух направлений: моды и музыки. Одежду украинских дизайнеров должны видеть на мировых подиумах и мы рады поддерживаем каждую творческую личность в этом. Сегодняшние приглашенные артисты создали праздничную атмосферу и это доказывает, что нужно почаще делать подобного рода мероприятия. Следующее мы планируем уже этой весной“, - говорит организатор мероприятия Яна Козловская.

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