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Участница "Топ-модели по-украински" научила "пацанок" депиляции

Спецтема: ТВ и телешоу
Комментариев: 1
Софи Беридзе поделилась с ученицами Школы леди женскими премудростями.
Участница "Топ-модели по-украински" научила "пацанок" депиляции
Участница "Топ-модели по-украински" научила "пацанок" депиляции
пресс-служба

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Согласитесь, участницы “Від пацанки до панянки“ (Новый канал) в первом эпизоде реалити женственностью не отличались. Их слова, походка и даже жесты мало напоминают поведение леди. А некоторых из-за внешности вовсе легко спутать с парнями. На второй неделе проекта преподаватели Школы леди решили начать учить участниц женским хитростям. А для этого пригласили в гости участницу второго сезона “Топ-модели по-украински“ Софи Беридзе.

Ученицам Школы леди устроили день красоты с масками и патчами. К обучению будущие леди отнеслись скептически. Ведь их педагог оказалась трансгендером.

– Нам важно было продемонстрировать девочкам, что женственными не рождаются, – говорит второй заместитель директора Екатерина Виноградова. – Если сильно захотеть, то этому можно научиться. Софи – яркий тому пример.

Участница
Участница "Топ-модели по-украински" научила "пацанок" депиляции
пресс-служба

Участницам Софи подарила уходовую косметику, триммер для носа, полоски для депиляции и менструальную чашу. Все это “пацанки“ тут же начали испытывать на себе.

– Как она вообще может разбираться в женской физиологии? – удивляется Вика #Боксерша Алехина. – Она же родилась мальчиком!

Но настоящий ужас у учениц вызвали даже не восковые полоски, а... каблуки! Софи Беридзе выдала девушкам бежевые “лодочки“.

Что из этого получилось – смотрите в понедельник, 24 февраля, в 19:00 на Новом канале

Ранее мы писали, как “пацанки“ время в Пирогово провели.

 

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  24.02.2020, 15:26
Оценка:  0
гость
Рожденнй чортом-умрёт с рогами !
гость  (аноним)  24.02.2020, 14:53
Оценка:  +1
гость
БМ, это что-за куйня? Нахера все это говно? Вы идиоты?
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