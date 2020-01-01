Невеста Виктора Павлика опубликовала провокационные фото

Екатерина Репяхова публично обвинила журналистов.

Читай также: Юная невеста Виктора Павлика поразила свадебным платьем

Молодая возлюбленная Виктора Павлика публично обвинила журналистов. В своем Инстаграм невеста украинского певца опубликовала обнаженное фото, чем вызвала волну споров среди пользователей сети.

Так, 25-летняя Екатерина Репяхова удивила полностью обнаженным снимком из душа. В кадре девушка стоит под струями воды. Она добавила подпись, в которой объясняет свой поступок.

Зашла почитала в интернете какой бред пишут эти грязные журналисты, не корректно цитируя мое интервью, выворачивая все с целью поднять активность на своих порталах и страничках. Отмылась, открестилась от этой грязи и пошла дальше любить своего самого лучшего в мире будущего мужа. И да, на зло всем вам, мы проживем до 100 лет ВП и умрем в один день, так уж и быть, - написала Репяхова.

Напомним, что накануне в интервью Катя сказала, что может еще раз выйти замуж после смерти Виктора Павлика.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​