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MELOVIN стал крестным отцом: видео

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Певец сообщил радостную новость в Инстаграм.
MELOVIN стал крестным отцом
MELOVIN стал крестным отцом
Instagram

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Известный украинский исполнитель, представитель Украины на “Евровидении 2018“ MELOVIN впервые стал крестным отцом. Этой радостной новостью артист поделился с фанами в Инстаграм.

В социальной сети MELOVIN опубликовал трогательное видео, где держит маленького крестника на руках, идя под звук церковных колоколов. Исполнитель одет во все черное, акцент в его образе сделан на большие черные очки. На малыше - милая шапочка и комбинезон со звездочками. 

Сегодня 22 февраля 2020 года! День осознания и счастья! Я стал крестным папой! Мой маленький принц! Леонид Ильич! Расти здоровым и не бойся мечтать! Я буду всегда рядом! – написал в публикации звездный крестный папа.

Недавно MELOVIN признался, что любит скандалить.

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