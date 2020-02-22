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Сергей Притула показал подготовку к финалу Нацотбора на "Евровидение-2020"

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Суперфинал состоится 22 февраля в 19:00.
Сергей Притула
Сергей Притула
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Ведущий Нацотбора на “Евровидение 2020“ Сергей Притула показал, как проходит подготовка к финалу. Напомним, что третий прямой эфир конкурса, где будет названо имя того, кто отправится представлять Украину на “Евровидении 2020“, состоится 22 февраля в 19:00.

На своей странице в социальной сети Притула разместил несколько фото с зала, который скоро заполнят зрители. Кроме этого, ведущий Нацотбора Евровидения-2020 пообещал уже после конкурса поделиться впечатлениями с поклонниками.

Все технические службы на местах. Последние приготовления. Сегодня вечером узнаем, кто будет представлять Украину на Евровидении! Внеси свой вклад в голосование за победителя Национального отбора! Свои впечатления от нынешнего шоу напишу чуть позже, когда эмоции утихнут. С понедельника стартует тур “Вар‘ятів“ по Донбассу, где-то там и рожу текст, - написал шоумен в посте.

 

Напомним, что ранее Сергей Притула обвинил Тину Кароль в подсуживании во время голосования на Нацотборе.

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Теги: Сергей Притула, Нацотбор на Евровидение-2020
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  22.02.2020, 18:45
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Притула - вонючий овцепас, рагуль тупорылый!
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