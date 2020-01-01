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TVORCHI представили клип на песню для Нацотбора

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Смотрите видео Bonfire на сайте Ivona.
TVORCHI
TVORCHI
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Фавориты украинского Нацотбора на “Евровидение 2020“ дуэт TVORCHI представили клип на композицию, с которой выступят в сегодняшнем суперфинале. Напомним, что 22 февраля определится имя счастливчика, который будет представлять Украину на конкурсе “Евровидение 2020“ в Нидерландах.

На Национальный отбор на “Евровидение 2020“ TVORCHI пришли с песней, которая помогла им обрести популярность. В день большого финала TVORCHI представляют клип на трек Bonfire.

Bonfire – это огонь борьбы за то, во что ты веришь! И, если в Lyric video основной акцент был на вопросах экологии, то это видео – о победе над собой! Чего ты ждешь? Будь лучшей версией себя уже сегодня! – написали под видео участники дуэта.

Накануне мы писали, что Джамала выпустила новый альбом.

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Теги: TVORCHI, Нацотбор на Евровидение 2020, клип
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