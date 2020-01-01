Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Невеста Виктора Павлика рассекретила интимные подробности жизни с певцом

Комментариев: 0
Девушка уверена, что ему достаточно ее одной.
Екатерина Репяхова и Виктор Павлик
Екатерина Репяхова и Виктор Павлик
Instagram

Читай также: Юная невеста Виктора Павлика поразила свадебным платьем

Украинский певец Виктор Павлик сделал предложение 25-летней Екатерине Репяховой. Накануне свадьбы молодая невеста поделилась подробностями интимной жизни с певцом.

В программе “Звездный путь“ на телеканале “Украина“ Катя рассказала, какой Виктор Павлик в постели. По словам девушки, ее возлюбленный спокойный, однако пара любит экспериментировать в амурных делах и посещает магазины для взрослых. Девушка уверена, что ему достаточно ее одной и певец не будет искать еще кого-то.

Он в сексе не монстр, что ему только это и давай. Нет, он вполне спокойный и так было всегда. Если речь идет о каком-то сексуальном влечении, что он кого-то увидит и захочет где-то “вжарить“ за углом, то это точно не про него, - признается Катя.

Недавно мы писали, что невеста Виктора Павлика призналась, смущает ли ее разница в росте и возрасте.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Екатерина Репяхова, Виктор Павлик
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь