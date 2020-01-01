Невеста Виктора Павлика рассекретила интимные подробности жизни с певцом

Девушка уверена, что ему достаточно ее одной.

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Украинский певец Виктор Павлик сделал предложение 25-летней Екатерине Репяховой. Накануне свадьбы молодая невеста поделилась подробностями интимной жизни с певцом.

В программе “Звездный путь“ на телеканале “Украина“ Катя рассказала, какой Виктор Павлик в постели. По словам девушки, ее возлюбленный спокойный, однако пара любит экспериментировать в амурных делах и посещает магазины для взрослых. Девушка уверена, что ему достаточно ее одной и певец не будет искать еще кого-то.

Он в сексе не монстр, что ему только это и давай. Нет, он вполне спокойный и так было всегда. Если речь идет о каком-то сексуальном влечении, что он кого-то увидит и захочет где-то “вжарить“ за углом, то это точно не про него, - признается Катя.

Недавно мы писали, что невеста Виктора Павлика призналась, смущает ли ее разница в росте и возрасте.

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