Кэти Перри потеряла сознание во время съемок телешоу

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Известная американская певица Кэти Перри потеряла сознание во время съемок. В павильоне American Idol произошла утечка газа из-за чего съемочный процесс прервали, сообщает издание Рeople.

В сети появился ролик, в котором видно, как судьи остановили прослушивание участников после того, как почувствовали неприятный запах в зале. Всех находившихся в здании людей срочно эвакуировали, а на съемочную площадку прибыли спасатели.

Кэти Пэрри, которая является судьей вокального шоу, призналась, что она первой почувствовала запах газа, после чего у нее разболелась голова. Позже звезда вышла на улицу, однако состояние артистки не улучшилось. Она сказала, что не очень хорошо себя чувствует и потеряла сознание.

Позднее в своем Инстаграм певица сообщила фолловерам, что с ней все в порядке.

Ранее Кэти Перри показала эксклюзивные кадры с помолвки.

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