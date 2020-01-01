Сериал "Друзья" возвращается на экраны

Новая серия выйдет уже в мае этого года .

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Стриминговый сервис HBO Max покажет 60-минутный эпизод сериала “Друзья“. Новая серия выйдет в мае этого года. В съемках примут участие все шестеро главных героев сериала: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэтью Перри и Дэвид Швиммер.

Подробностей, о чем именно будет выпуск и будет ли это продолжением истории, пока нет. Известно только, что на HBO Max будут доступны для просмотра все десять сезонов сериала.

Радостную новость в своем Инстаграм подтвердила звезда сериала Дженнифер Энистон, опубликовав такой пост.

Ранее мы писали, что команда “Ревизора“ отправилась на ревизии по городам Украины.

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