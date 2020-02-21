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Берлинале 2020: На кинофестивале показали фильм Сенцова и Сеитаблаева

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Показ украинского фильма "Номера" состоялся 21 февраля в рамках программы Berlinale Special.
Берлинале 2020: На кинофестивале показали фильм Сенцова и Сеитаблаева
Берлинале 2020: На кинофестивале показали фильм Сенцова и Сеитаблаева
berlinale.de

В четверг, 20 февраля в столице Германии стартовал 70-й Берлинский кинофестиваль 2020. В программу Берлинале вошли несколько украинских фильмов.

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Так, одним из первых в Германии показали фильм “Номера“ по одноименной пьесе Олега Сенцова. Режиссером картины выступил Ахтем Сеитаблаев. Официальная премьера фильма на кинофестивале состоялась в рамках Berlinale Special 21 февраля в 12:00 по местному времени в театре Haus der Berliner Festspiele.

Отметим, что предпоказ картины Сенцова и Сеитаблаева прошел еще за несколько дней до старта кинофестиваля. Впервые фильм “Номера“ показали 18 февраля в берлинском театре имени Максима Горького. В украинский кинопрокат лента “Номера“ выйдет осенью 2020 года.

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В центре сюжета - десять биатлонистов, каждый из которых имеет свой номер. Все они находятся под присмотром двух судей на старом стадионе. И все они поклоняются божеству по имени Ноль и подчиняются правилам, записанным в древнем фолианте. Позже между спортсменами появляются противоречия, назревает бунт, и номера перестают подчиняться правилам. Последствия непредсказуемы.

Ранее мы опубликовали список всех победителей кинопремии “Оскар 2020“.

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Теги: Берлинале 2020, Берлинский кинофестиваль 2020, Олег Сенцов, Ахтем Сеитаблаев
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Frenki-zol    21.02.2020, 16:45
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