Проект ONUKA объявил о творческой паузе

Популярная украинская электро-фолк-группа ONUKA объявила о творческом отпуске. О таком решении сообщила солистка коллектива Ната Жижченко.

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На своей странице в Инстаграм артистка рассказала, что она и ее коллеги по группе решили взять паузу в гастролях и интервью. По словам Наты, ONUKA вернется на сцену уже в начале лета. А во время отпуска музыканты планируют записать новый материал.

“Аби впевнено рухатись у майбутньому далі, сьогодні ми вирішили взяти перерву в гастролях та усіляких інтерв'ю. Час на канікулах плануємо витратити, банально, але тільки на запис нового матеріалу. Повернутися на сцену ж плануємо з приходом літа, але про лайви - трохи згодом. Загалом намагатимуся розповідати про все, що з нами відбувається, на наших сторінках у соцмережах“, - написала Жижченко.