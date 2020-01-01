Зажигательные Mozgi презентовали клип на трек "Девчонка" - видео

В новом клипе Mozgi показали, как девушки справляются с мужскими профессиями.

Популярна украинская группа Mozgi порадовала фанатов новым танцевальным хитом. Участники коллектива презентовали видеоклип на композицию “Девчонка“.

Читай также: “Евровидение 2020“: Какие приглашенные звезды выступят на конкурсе

Премьера яркого ролика состоялась в пятницу, 21 февраля, на ютуб-канале группы. Режисерами видеоработы выступили Максим Шелковников и Денис Маноха.

В новом клипе музыканты поменялись местами со своими избранницами. Так, в видео девушки освоили мужские профессии - автомеханика и пожарного. А вот Позитив превратился в домохозяйку, дядя Вадя - в уборщицу. А Потапу досталась роль таксиста.

“Мужчины сильно круты для того ,что бы признаться, что девушки лучше нас,они дают жизнь,они дарят любовь, они делают нас такими ,какие мы есть! Это музыкальное признание, больше чем клип! @mozgiband и девушки в типичных мужских профессиях в новом клипе #Девчонка!“, прокомментировал новый клип Потап в своем Инстаграм.

Ранее MOZGI, Время и Стекло и Мишель Андраде выпустили рождественский трек “20s“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.