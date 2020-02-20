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Джон Питерс вернулся к девушке, которую бросил ради брака с Памелой Андерсон - СМИ

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После 12-дневного брака с Памелой Андерсон Джон Питерс возобновил отношения с Джулией Фай Вест.
Джон Питерс вернулся к девушке, которую бросил ради брака с Памелой Андерсон - СМИ
Джон Питерс вернулся к девушке, которую бросил ради брака с Памелой Андерсон - СМИ
Getty images

После неудачного 12-дневного брака со звездой сериала “Спасатели Малибу“ Памелой Андерсон, кинопродюсер Джон Питерс возобновил отношения с предыдущей возлюбленной. Об этом пишет Page Six.

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Как сообщает издание, 74-летний Питерс вернулся к 34-летней актрисе Джулии Фэй Уэст, с которой был помолвлен до свадьбы с 52-летней Андерсон.

В комментарии для СМИ Джон заявил, что Джулия простила его. И теперь его личная жизнь постепенно налаживается. 

Джулия Фэй Уэст
Джулия Фэй Уэст
instagram.com/juliafayewest

Ранее экс-муж Памелы Андерсон рассказал всю правду о 12-дневном браке.

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Теги: Джон Питерс, Памела Андерсон, Джулия Фэй Уэст
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Источник: Ivоna bigmir)net

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