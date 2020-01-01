Таисия Повалий презентует новый украиноязычный альбом "Ейфорiя"

Это первый украиноязычный альбом певицы за последние несколько лет.

Сегодня 21 февраля Таисия Повалий презентует новый укриноязычный альбом “Ейфорiя“, в который вошло 10 синглов, связанных между собой темой любви, отношений и желанием чувствовать жизнь во всех ее красочных проявлениях.

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Артистка работала над альбомом около года, а сам импульс создания абсолютно нового формата, пришел, как это зачастую бывает, неожиданно. Поиски нового звучания были всегда, но воплотить задуманное получилось через некоторое время. Это первый украиноязычный альбом певицы за последние несколько лет.

Таисия Повалий "Ейфорія" Пресс-служба

Сама же Таисия Повалий комментируя данное событие горячо обратилась к публике:

“Дорогие мои, Любимые мои подписчики! Вот, сегодня настал тот день, когда вы можете послушать мой новый альбом! Знаю, он вызовет противоречия! И я готова к критике! Говорите, если вы от этого станете добрее! У меня был большой перерыв в творчестве, вы это знаете!!! Я больше плакала, чем пела! И таких людей в моей стране, знаю, много. Тех, кто плакал, кто не видел будущего! Я для вас, для тех, кто чувствует, кто умеет думать, сегодня подаю пример, как можно выходить из самых сложных ситуаций! Вопреки ВСЕМУ!!! Подниматься и идти дальше!!! Только Свет, только Добро, только Любовь спасёт этот Мир! Ну что ж, вперёд!! Как правильно вы писали мне в своих комментариях, без допингов, на чистом концентрате Любви!!!!! Танцуем!! И ВМЕСТЕ ЛЕТИМ В СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ!!!!!!!“

Таисия Повалий Пресс-служба

С сегодняшнего дня альбом доступен на всех цифровых площадках.

Ранее сообщалось, что сын Таисии Повалий впервые стал отцом.

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