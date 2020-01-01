В Киеве состоится конкурс красоты Miss Beauty Winter 2020

Национальный конкурс красоты Miss Beauty Winter 2020 пройдет 24 февраля.

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24 февраля в Киеве в Гранд холле Крещатик состоится национальный конкурс красоты Miss Beauty Winter 2020. В конкурсе примут участие девушки из разных регионов в возрасте от 17 до 29 лет. Конкурсанткам предстоит выйти в 4 выходах: в этнонарядах, купальниках, вечерних платьях и ответить на интересующие вопросы от жюри.

Гостей порадуют артисты украинского шоу-бизнеса со своей концертной программой:

Гитарист Flame

- Лауреат многих международных конкурсов и фестивалей.

- Участник телевизионных проектов «Украина имеет талант» и Х-ФАКТОР

- Музыкант, который вошел в топ-100 успешных мужчин Киева

- Артист Года 2019 по версии Vip People Club

- Заслуженный артист эстрадного искусства, Огненная Гитара Украина

Самый смелый проект 2019 года Любовь Ницца

Французский певец Paul Manandise - поющий украинские песни и французский шансон, заслуженный артист Украины эстрадного искусства.

Miss Beauty Winter 2020 Пресс-служба

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Мероприятие проходит при поддержке СМИ: 33 канал, Fashion TV, международное издание Modny Dom, журнал Monet Fashion magazine, CosmoLady, JOY, STATUS, KyPro, сайт города 044.ua, tochka.net, Ivona, Lucky Ukraine, Vtrendi.com.ua , TUT-UA.com, People Club, TV Modeling.

Вход по пригласительным

Dress code - Black Tie

Сбор гостей на красной дорожке в 19:00, начало мероприятия в 20:00.

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