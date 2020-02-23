"Голос країни-10": Смотреть шестой выпуск онлайн

23 февраля на канале 1+1 вышел предпоследний выпуск этапа слепых прослушиваний.

"Голос країни-10": Где и когда смотреть шестой выпуск онлайн instagram.com/goloskrainy_official

В воскресенье, 23 февраля, на телеканале 1+1 состоялся предпоследний выпуск этапа слепых прослушиваний юбилейного десятого сезона вокального проекта “Голос країни“.

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В шестом эфире борьбу за лучших вокалистов страны продолжили пять судей: Тина Кароль, Дан Балан, MONATIK и Потап, который разделил судейское кресло со своей супругой Настей Каменских.

В новом выпуске вокального шоу приняли участие 13 конкурсантов. Среди них были офицер Вооруженных Сил Украины, дочь оперного певца, жертва домашнего насилия и дрэг-королева. В следующий этап “Голосу країни-10“ прошли 10 участников.

Команда Dan Balan: Александра Гарупа.

Участники "Голосу країни-10" instagram.com/goloskrainy_official

Команда ПТП и NK: Татьяна Нечай, Юлия Коровко, Олеся Лейченко.

Участники "Голосу країни-10" instagram.com/goloskrainy_official

Участники "Голосу країни-10" instagram.com/goloskrainy_official

Участники "Голосу країни-10" instagram.com/goloskrainy_official

Команда Тины Кароль: Василий Процюк, Денис Жупник, Ульяна Горбачевская, Роман Клюба.

Участники "Голосу країни-10" instagram.com/goloskrainy_official

Участники "Голосу країни-10" instagram.com/goloskrainy_official

Участники "Голосу країни-10" instagram.com/goloskrainy_official

Участники "Голосу країни-10" instagram.com/goloskrainy_official

Команда MONATIK: Никита Ходос, Мелен Пасса.

Участники "Голосу країни-10" instagram.com/goloskrainy_official

Участники "Голосу країни-10" instagram.com/goloskrainy_official

Отметим, что по результатам пяти предыдущих выпусков к командам тренеров “Голосу країни-10“ присоединились такие участники:

Команда Dan Balan: Василиса Старшова, Назар Яцишин, Кристина Карабанова, Сергей Клейнис, Евгений Анишко, Чуань Юнь Сюй, Индира Эдильбаева, Карина Альберьяни, Анна Безгалова и Галина Рудык.

Василиса Старшова, Назар Яцишин, Кристина Карабанова, Сергей Клейнис, Евгений Анишко, Чуань Юнь Сюй, Индира Эдильбаева, Карина Альберьяни, Анна Безгалова и Галина Рудык. Команда ПТП и NK: Анастасия Картвелишвили, Карина Балашова, Ерлан Баибазаров, Егор Шагаков, Екатерина Степура, Анна Боршовская, Руслана Калашникова, Николай Свид, Максим Перепелица, Вахтанг Вахтангишвили, Мариам Жордания, Алена Крутиенко, Мария Кондратенко.

Анастасия Картвелишвили, Карина Балашова, Ерлан Баибазаров, Егор Шагаков, Екатерина Степура, Анна Боршовская, Руслана Калашникова, Николай Свид, Максим Перепелица, Вахтанг Вахтангишвили, Мариам Жордания, Алена Крутиенко, Мария Кондратенко. Команда Тины Кароль: Даниэль Салем, Ольга Мельник, Дарья Петрожицкая, Виталий Окс, Ольга Баландюх, Максим Гара, Юрий Самовилов, Нурсултан Шатирханули, Дарья Полоротова, Артем Семенов.

Даниэль Салем, Ольга Мельник, Дарья Петрожицкая, Виталий Окс, Ольга Баландюх, Максим Гара, Юрий Самовилов, Нурсултан Шатирханули, Дарья Полоротова, Артем Семенов. Команда MONATIK: Александр Календа, Сергей Роман, Елизавета Криворучко, Сергей Асафатов, Марко Квитка, Лида Ли, Руслан Опанасенко, Владислав Семенов, Ася Хорошун, Екатерина Чемезова, Мария Щербак, Зоряна Атлас, Тоня Сова, Андрей Подкалюк.

Кто из тренеров первым соберет команду, узнаем уже в седьмом эфире, 1 марта.

Смотрите полное видео шестого выпуска “Голосу країни-10“ от 23.02.2020:

Как прошел пятый выпуск юбилейного десятого сезона шоу “Голос країни“ можно посмотреть здесь.

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