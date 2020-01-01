"Лучший голос планеты" Димаш Кудайберген в ходе евротура посетит Киев

Димаш Кудайберген выступит в киевском Дворце Спорта.

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Сразу после аншлагового концерта в Нью-Йорке казахстанский певец-феномен Димаш Кудайберген анонсировал весенний евротур. Исполнитель даст концерты в Германии, Беларуси, Латвии, Чехии и Украине. В Киеве певец выступит впервые, и планирует собрать “Дворец Спорта“, вместительность которого составляет 7 000 человек.

Димаш Кудайберген Пресс-служба

Специально для киевского концерта Димаш готовит новое световое, звуковое и визуальное шоу, и конечно же, премьеры песен. И несмотря на то, что в это будет первый сольный концерт исполнителя в неньке, Димаш давно питает теплые чувства к Украине. Восемь лет назад певец выиграл первое место на украинском конкурсе “Восточный базар“ и часто снимает видео в Украине, сотрудничая с топовыми украинскими мастерами. К примеру, украинский режиссер Алан Бадоев снял два видео для исполнителя - на трогательные песни “Знай“ и “Любовь уставших лебедей“. Съемки последнего проходили в Испании и Украине, где участвовали танцоры балета FREEDOM культового режиссера Елены Коляденко.

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Помимо Украины, Димаша с радостью чествуют и в других уголках земного шара. В Китае певец стал “Самым популярным певцом Азии“ по версии Top Chinese Music Awards, а также был награжден статуэтками как “Лучший зарубежный певец“ по версии MTV, “Певец года“ по версии журнала “ОК“ и еще десятком “самых-самых“ по версии других музыкальных премий. В Азии он собирает самые большие стадионы – 150 тысяч зрителей одномоментно. А своих фанатов в 50 странах мира зовет dears и регулярно признается им в любви.

О его творчестве отзываются Дрю Беримор, Лара Фабиан исполняет с Димашем дуэтные композиции, а американская модель и актриса Ева Лонгория приглашает музыканта в качестве почетного гостя гала-концертов Global Gift в Париже и Каннах. Не так давно 25-летний обладатель шести октав Димаш Кудайберген исполнил саундтрек к новому фильму Джеки Чана “Авангард“. Радостной новостью музыкант поделился с поклонниками в соцсетях, выложив видео с презентации фильма. И это далеко не все его достижения. Артист не почивает на лаврах, а продолжает работать над собой, каждый день совершенствуя мастерство.

Димаш Кудайберген Пресс-служба

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Услышать чарующий голос любимчика Джеки Чана, которого не случайно называют его “Лучшим голосом планеты“, “Народным Артистом Мира“, “Космическим парнем“ вы сможете 11 марта в киевском “Дворце Спорта“.

Димаш Кудайберген в Киеве Пресс-служба

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