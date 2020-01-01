Какой конкурс в шоу "Кто против блондинок?" стал испытанием для Егора Крутоголова
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На этой неделе побороться за первенство с блондами пришел в студию шоу актер и шоумен Егор Крутоголов. Мужчине пришлось проходить трудные испытания Леси, побороться в баттлах с девушками и пробовать экзотические блюда, например, телячьи мозги. После этого остаться в живых – еще тот челлендж!
За кулисами Егор признался, что он не любит кардинальных экспериментов с едой. Поэтому этот конкурс стал для него не кулинарным открытием мировых деликатесов, а настоящим испытанием.
Так, по выражению лица Егора понятно, что какие-то блюда показалась ему просто отвратительными. Настолько, что он даже отказался их пробовать.
– Бычий пенис – вы, серьезно? – возмутился шоумен. – Я же не каннибал, – пошутил Егор, – поэтому в рот это брать не буду.
Следующие конкурсы для Егора были еще сложнее. Только представьте, ему пришлось надеть на себя шесть накрахмаленных футболок. А ткань крепко склеилась. Как говорится, «зубами не отодрать».
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