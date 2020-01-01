Шоумен выжил после всех испытаний девушек-участниц шоу "Кто против блондинок?" на Новом канале.

Какой конкурс в шоу "Кто против блондинок" стал испытанием для Егора Крутоголова Пресс-служба

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На этой неделе побороться за первенство с блондами пришел в студию шоу актер и шоумен Егор Крутоголов. Мужчине пришлось проходить трудные испытания Леси, побороться в баттлах с девушками и пробовать экзотические блюда, например, телячьи мозги. После этого остаться в живых – еще тот челлендж!

За кулисами Егор признался, что он не любит кардинальных экспериментов с едой. Поэтому этот конкурс стал для него не кулинарным открытием мировых деликатесов, а настоящим испытанием.

Так, по выражению лица Егора понятно, что какие-то блюда показалась ему просто отвратительными. Настолько, что он даже отказался их пробовать.

– Бычий пенис – вы, серьезно? – возмутился шоумен. – Я же не каннибал, – пошутил Егор, – поэтому в рот это брать не буду.

Следующие конкурсы для Егора были еще сложнее. Только представьте, ему пришлось надеть на себя шесть накрахмаленных футболок. А ткань крепко склеилась. Как говорится, «зубами не отодрать».

Включайте Новый канал каждый вторник в 19:00, чтобы не пропустить самые интересные моменты шоу «Кто против блондинок?»

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