Берлинский кинофестиваль 2020: Какие украинские фильмы покажут на Берлинале

20 февраля состоится открытие Берлинского кинофестиваля 2020.

Сегодня, 20 февраля, в столице Германии стартует юбилейный 70-й Берлинский кинофестиваль 2020 (Берлинале). Красная дорожка мероприятия начнется в 17:30, а торжественное открытие - в 19:30 по местному времени.

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Берлинале 2020 продлится 10 дней. Закрытие кинофестиваля состоится 1 марта. Отметим, что в этом году в конкурсную программу вошли 18 фильмов. Оценивать их будут такие деятели кинематографа, как актеры Джереми Айронс (Великобритания), Беренис Бежо (Франция), Лука Маринелли (Италия), режиссеры Кеннет Лонерган (США), Аннемари Джасир (Палестина), Клебер Мендонка Филе (Бразилия) и продюсер Беттина Брокемпер (Германия).

Накануне старта кинофестиваля Ivona предлагает вам ознакомиться с украинскими картинами, которые вошли в программу Берлинале 2020.

Какие украинские фильмы покажут на Берлинском кинофестивале:

“Земля голубая, будто апельсин”

Картина режиссера Ирины Цилык совместного производства с Литвой вошла в конкурсную программу Generation 14plus. Показы фильма запланированы на 25, 27, 28 февраля и 1 марта.

“Номера”

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Премьера фильма-антиутопии Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева пройдет в рамках специальных показов Berlinale Special. Картину можно будет посмотреть 21 и 25 февраля. Отметим, что передпоказ ленты состоялся накануне старта кинофестиваля во вторник, 18 февраля.

“ДАУ. Наташа”

Фильм российских режиссеров Ильи Хржановского и Екатерины Эртель попал в основную конкурсную программу Берлинале 2020. Производителями ленты являются Россия, Украина, Германия и Великобритания. Показы картины пройдут 26, 27, 29 февраля и 1 марта.

“ДАУ. Дегенерация”

Документальный фильм из того же проекта Хржановского и Эртель покажут в рамках специальных показов Berlinale Special 28, 29 февраля и 1 марта.

ДАУ. Дегенерация berlinale.de

“Граждане космоса”

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Показ короткометражного фильма “Citizens of the Cosmos” (“Граждане космоса“) совместного производства США, Японии и Украины пройдет в рамках программы Forum Expended 21 и 23 февраля.

"Граждане космоса" berlinale.de

Кроме того, в Берлине состоятся рыночные показы таких украинских фильмов:

“Мои мысли тихие” Антонио Лукича

“Віддана” Кристины Сиволап

“Захар Беркут” Ахтема Сеитаблаева и Джона Винна

“Забытые” Дарьи Онищенко

“LET IT SNOW” Станислава Капралова

Let it snow yabl.ua

Сериал “Прятки” Ирины Громоздой

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