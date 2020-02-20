"На алименты не подавала": Слава Каминская поделилась новыми деталями развода

Солистка "НеАнгелов" рассказала об отношениях с бывшим мужем Эдгаром Каминским.

Популярная украинская исполнительница, солистка группы “НеАнгелы“ Слава Каминская приняла участие в программе “Життя відомих людей“. Во время интервью звезда рассказала о жизни после развода.

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Так, по словам артистки инициатором разрыва был ее муж Эдгар. Сама же Слава заявила, что не подала бы на развод. Кроме того, исполнительница отметила, что сын Леонард и дочь Лаура уже познакомились с новой девушкой отца.

“Я не понимаю позицию свою экс-супруга немножко, так как мне приходиться детям рассказывать какие-то басни о нашем разводе. Он с ними видеться, но зачастую они живут у свекрови. А вот с его новой девушкой Леонард и Лаура уже познакомились“, - рассказала Каминская.

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Также Слава призналась, что не подавала документы на получение алиментов от экс-супруга. Однако отметила, что Эдгар платить за детский сад.

“Мне безумно обидно, что в нашем законодательстве прописано, что всё при разводе пополам. Однако тащат на себе всё обычно мамы. На алименты я не подавала, денег он мне не дает. Платит за садик. Спасибо и на этом. Я не претендую, хотя надо было бы“, - заявила артистка.

Солистка “НеАнгелов“ призналась, что готова еще родить детей. Также Слава рассказала, что сейчас у нее есть любимый мужчина и она уже познакомила его с сыном и дочерью.

Ранее Слава Каминская прокомментировала совместный отдых с Павлом Вишняковым.

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