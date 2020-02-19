В конце марта стартует всеукраинский тур Надежды Мейхер.

Интимная акустика: Надежда Мейхер отправляется в тур с новой программой “Feelings” Пресс-служба

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Надежда Мейхер подготовила сюрприз для своих поклонников - всеукраинский тур с сольной акустической программой “Feelings”.

“Я хочу поговорить откровенно о самом главном и почувствовать вместе со зрителями все оттенки пьянящего вина любви. Моя новая программа “Feelings” состоит из мировых и украинских хитов в жанрах от оперы до французского шансона, посвященных чувством“, - комментирует Мейхер.

Надежда Мейхер Пресс-служба

Тур охватит следующие города:

29 марта - Днепр

30 марта - Харьков

31 марта - Херсон

2 апреля - Одесса

4 апреля - Запорожье

7 апреля - Киев

Надежда Мейхер - “Feelings” Пресс-служба

Ранее Надежда Мейхер призналась, чего никогда не сделает перед камерой.

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