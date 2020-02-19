Интимная акустика: Надежда Мейхер отправляется в тур с новой программой “Feelings”
В конце марта стартует всеукраинский тур Надежды Мейхер.
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Надежда Мейхер подготовила сюрприз для своих поклонников - всеукраинский тур с сольной акустической программой “Feelings”.
“Я хочу поговорить откровенно о самом главном и почувствовать вместе со зрителями все оттенки пьянящего вина любви. Моя новая программа “Feelings” состоит из мировых и украинских хитов в жанрах от оперы до французского шансона, посвященных чувством“, - комментирует Мейхер.
Тур охватит следующие города:
- 29 марта - Днепр
- 30 марта - Харьков
- 31 марта - Херсон
- 2 апреля - Одесса
- 4 апреля - Запорожье
- 7 апреля - Киев
Ранее Надежда Мейхер призналась, чего никогда не сделает перед камерой.
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