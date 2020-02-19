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Интимная акустика: Надежда Мейхер отправляется в тур с новой программой “Feelings”

Комментариев: 1
В конце марта стартует всеукраинский тур Надежды Мейхер.
Интимная акустика: Надежда Мейхер отправляется в тур с новой программой “Feelings”
Интимная акустика: Надежда Мейхер отправляется в тур с новой программой “Feelings”
Пресс-служба

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Надежда Мейхер подготовила сюрприз для своих поклонников - всеукраинский тур с сольной акустической программой “Feelings”. 

“Я хочу поговорить откровенно о самом главном и почувствовать вместе со зрителями все оттенки пьянящего вина любви. Моя новая программа “Feelings” состоит из мировых и украинских хитов в жанрах от оперы до французского шансона, посвященных чувством“, - комментирует Мейхер.

Надежда Мейхер
Надежда Мейхер
Пресс-служба

Тур охватит следующие города:

  • 29 марта - Днепр
  • 30 марта - Харьков
  • 31 марта - Херсон
  • 2 апреля - Одесса
  • 4 апреля - Запорожье
  • 7 апреля - Киев

Надежда Мейхер - “Feelings”
Надежда Мейхер - “Feelings”
Пресс-служба

Ранее Надежда Мейхер призналась, чего никогда не сделает перед камерой.

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Теги: Надежда Мейхер
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  19.02.2020, 17:08
Оценка:  0
гость
На что она рассчитывает, если сиськи давно обвисли, а то пизды остались одни лохмотья? Разве что тинейджеры забегут подрачить, или наркоманы сговорятся вставить ей затычку прямо на сцене...
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