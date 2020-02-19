Украинский студент получил права на экранизацию рассказа Стивена Кинга

Валентин Лавренюк подписал контракт с "Королем ужасов".

19-летний украинский студент Валентин Лавренюк снимет фильм по мотивам произведения всемирно известного американского писателя Стивена Кинга. Об этом сообщает Yabl.ua.

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Как пишет издание, Лаврентюк всего за один доллар выкупил права на экранизацию рассказа “Велотренажер“ (2008) в рамках проекта Dollar Baby. Отметим, что по правилам этой программы студенты-режиссеры могут получить права на съемки только на год. К тому же они не могут опубликовать свой фильм без разрешения Кинга.

Валентин Лавренюк рассказал, что планирует снять короткометражную ленту до конца этого года. Студент отметил, что это будет его дебютный фильм.

Валентин Лаврентюк yabl.ua

Ранее сообщалось, что Стивен Кинг спрогнозировал “победителя“ Игры престолов.

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