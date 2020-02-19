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Украинский студент получил права на экранизацию рассказа Стивена Кинга

Комментариев: 1
Валентин Лавренюк подписал контракт с "Королем ужасов".
Украинский студент получил права на экранизацию рассказа Стивена Кинга
Getty Images

19-летний украинский студент Валентин Лавренюк снимет фильм по мотивам произведения всемирно известного американского писателя Стивена Кинга. Об этом сообщает Yabl.ua.

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Как пишет издание, Лаврентюк всего за один доллар выкупил права на экранизацию рассказа “Велотренажер“ (2008) в рамках проекта Dollar Baby. Отметим, что по правилам этой программы студенты-режиссеры могут получить права на съемки только на год. К тому же они не могут опубликовать свой фильм без разрешения Кинга.

Валентин Лавренюк рассказал, что планирует снять короткометражную ленту до конца этого года. Студент отметил, что это будет его дебютный фильм.

Валентин Лаврентюк
Валентин Лаврентюк
yabl.ua

Ранее сообщалось, что Стивен Кинг спрогнозировал “победителя“ Игры престолов.

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Теги: Стивен Кинг, Валентин Лавренюк
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Источник: yabl.ua

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  19.02.2020, 16:38
Оценка:  0
гость
Нихуя себе сделка, да вся Украина не стоит целого доллара! Этот Лавренюк - будущий Джордж Лукас, блять!
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