В фильме "Свидание в Вегасе" Оля Полякова сыграла злую начальницу, а Владимир Остапчук - пилота.

Полякова и Остапчук удивили образами в новой украинской комедии - видео facebook.com/maryna.diakonenko

Читай также: Алла Костромичева встретилась с 6-метровым крокодилом

В Сети появился трейлер новой украинско-американской комедии "Свидание в Вегасе", которая выйдет в прокат 5 марта.

В картине появятся звезды украинского шоу-биза "суперблондинка" Оля Полякова и шоумен Владимир Остапчук. Знаменитости сыграли в весьма необычных амплуа - так, Полякова перевоплотилась в злую начальницу главного героя, которая в прямом смысле мечет в него острые предметы, а Остапчук воплотил пилота самолета.

Читай также: Итальянец, француз и модель: за кого собираются замуж участницы "Топ-модели по-украински"

По сюжету "Свидания в Вегасе", двое самых лучших менеджеров соперничающих рекламных агентств Артем и Оксана летят в Лас-Вегас подписывать контракт с очень важным клиентом. Но во время пересадки их внезапно снимают с рейса - и "самым-самым" приходится добираться до пункта назначения "по земле", так сказать. Нежданное путешествие превращается в череду странных историй и неожиданных приключений, включая романтические.

Артема и Оксану воплотили Никита Бычков и Марина Дьяконенко.

Съемки проходили в Украине и США.

Ранее мы писали, какие украинские фильмы вышли в прокат в январе-2020.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.