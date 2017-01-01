Режиссер Пон Чжун Хо называет британку своей любимой актрисой .

В сериале "Паразиты" может сыграть британская звезда Тильда Суинтон instagram.com/only_life_only_style

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С тех пор, как стало известно о намерении HBO снять адаптацию оскароносного фильма “Паразиты“ Пона Чжуна Хо, в Сети стали поговаривать о возможном участии в сериале британки Тильды Суинтон. Об этом пишет Vogue.

Известно, что обладательница всех главных кинопремий, включая BAFTA и Оскар, 59-летняя Суинтон является одной из любимых актрис южно-корейского режиссера Чжуна Хо - потому поклонники звезды почти уверены, что она сыграет в шестисерийном мини-сериале. Ранее Тильда Суинтон уже появлялась в работах режиссера - в 2013 в фантастической драме "Сквозь снег", а через четыре года - и в боевике "Окча".

Тильда Суинтон в картине Окча (2017) instagram.com/silentshape

Об актерском составе мини-сериала HBO "Паразиты" известно, что в главной роли появится Марк Руффало. Авторами сериала выступят сам Пон Чжун Хо и еще один лауреат премий "Оскар", "Эмми" и BAFTA – Адам Маккей ("Власть", "Игра на понижение").

Дата выхода проекта пока не сообщается.

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