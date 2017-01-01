Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

В сериале "Паразиты" может сыграть британская звезда Тильда Суинтон

Комментариев: 0
Режиссер Пон Чжун Хо называет британку своей любимой актрисой .

В сериале
В сериале "Паразиты" может сыграть британская звезда Тильда Суинтон
instagram.com/only_life_only_style

Читай также: BRIT Awards 2020: Все победители премии

С тех пор, как стало известно о намерении HBO снять адаптацию оскароносного фильма “Паразиты“ Пона Чжуна Хо, в Сети стали поговаривать о возможном участии в сериале британки Тильды Суинтон. Об этом пишет Vogue. 

Известно, что обладательница всех главных кинопремий, включая BAFTA и Оскар, 59-летняя Суинтон является одной из любимых актрис южно-корейского режиссера Чжуна Хо - потому поклонники звезды почти уверены, что она сыграет в шестисерийном мини-сериале. Ранее Тильда Суинтон уже появлялась в работах режиссера - в 2013 в фантастической драме "Сквозь снег", а через четыре года - и в боевике "Окча".

Тильда Суинтон в картине Окча (2017)
Тильда Суинтон в картине Окча (2017)
instagram.com/silentshape

Об актерском составе мини-сериала HBO "Паразиты" известно, что в главной роли появится Марк Руффало. Авторами сериала выступят сам Пон Чжун Хо и еще один лауреат премий "Оскар", "Эмми" и BAFTA – Адам Маккей ("Власть", "Игра на понижение").

Дата выхода проекта пока не сообщается.

Ранее мы писали, кто получил Оскар в 2020-м.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Тильда Суинтон, Паразиты, Оскар, HBO
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONА bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь