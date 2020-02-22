Победитель Нацотбора 2020: Текст и перевод песни представителя Украины на "Евровидении"
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В субботу, 22 февраля, в Киеве завершился финал национального отбора на международный песенный конкурс “Евровидение 2020“. Победителем финала стала группа Go_A с песней “Solovey“. Тест и перевод победной композиции, читайте далее на Ivona.
Текст песни Go_A – “Solovey“:
Ой ходила я в долину
По червоную калину,
Ой ходила я в долину
По червоную калину.
Назбирала квіточок,
Заплітала в віночок,
Заплітала в віночок,
Руту і барвіночок.
А до мене Ванюша
Із за гаю поспіша,
А до мене Ванюша
Ти Катруся хороша!
Мила моя Катруся
Я з тобою люблюся,
Я з тобою люблюся,
Поки не зна матуся.
Соловей, соловей не співай раненько.
А мені на серденьку знов не веселенько.
Соловей, соловей ой як мені бути.
Вміла його полюбити - не вміла забути.
Якби я того не знала,
Я б з тобою не гуляла.
Не ходила долину,
Не ламала б калину.
Я з тобою люблюся,
Поки не зна матуся,
А як узна матуся, то розійдемося.
Соловей, соловей не співай раненько.
А мені на серденьку знов не веселенько.
Соловей, соловей ой як мені бути.
Вміла його полюбити - не вміла забути.
Go_A – “Solovey“: Перевод песни на русский язык
Ой ходила я в долину
По красную калину,
Ой ходила я в долину
По красную калину.
Собрала цветочков,
Заплетала в венок,
Заплетала в венок,
Руту и барвинок.
А ко мне Ванюша
Из за рощи спешить,
А ко мне Ванюша
Ты Катя хороша!
Милая Катюша
Я с тобой люблюся,
Я с тобой люблюся,
Пока не знает мама.
Соловей, соловей не пой рано.
А мне на сердце вновь не весело.
Соловей, соловей ой как мне быть.
Умела его полюбить - не умела забыть.
Если бы я этого не знала,
Я бы с тобой не гуляла.
Не ходила в долину,
Не ломала бы калину.
Я с тобой люблюся,
Пока не знает мама,
А как узнает мама, то разойдемся.
Соловей, соловей не пой рано.
А мне на сердце вновь не весело.
Соловей, соловей ой как мне быть.
Умела его полюбить - не умела забыть
Видео выступления победителя Нацотбора Украины на “Евровидение 2020“:
Результаты финала Нацотбора на “Евровидение 2020“ можно посмотреть здесь.
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