Текст и перевод песни "Solovey" победителя Нацотбора на "Евровидение 2020" группы Go_A.

Победитель Нацотбора 2020: Текст и перевод песни представителя Украины на "Евровидении" instagram.com/go_a_band

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В субботу, 22 февраля, в Киеве завершился финал национального отбора на международный песенный конкурс “Евровидение 2020“. Победителем финала стала группа Go_A с песней “Solovey“. Тест и перевод победной композиции, читайте далее на Ivona.

Текст песни Go_A – “Solovey“:

Ой ходила я в долину

По червоную калину,

Ой ходила я в долину

По червоную калину.

Назбирала квіточок,

Заплітала в віночок,

Заплітала в віночок,

Руту і барвіночок.

А до мене Ванюша

Із за гаю поспіша,

А до мене Ванюша

Ти Катруся хороша!

Мила моя Катруся

Я з тобою люблюся,

Я з тобою люблюся,

Поки не зна матуся.

Соловей, соловей не співай раненько.

А мені на серденьку знов не веселенько.

Соловей, соловей ой як мені бути.

Вміла його полюбити - не вміла забути.

Якби я того не знала,

Я б з тобою не гуляла.

Не ходила долину,

Не ламала б калину.

Я з тобою люблюся,

Поки не зна матуся,

А як узна матуся, то розійдемося.

Соловей, соловей не співай раненько.

А мені на серденьку знов не веселенько.

Соловей, соловей ой як мені бути.

Вміла його полюбити - не вміла забути.

Go_A – “Solovey“: Перевод песни на русский язык

Ой ходила я в долину

По красную калину,

Ой ходила я в долину

По красную калину.

Собрала цветочков,

Заплетала в венок,

Заплетала в венок,

Руту и ​​барвинок.

А ко мне Ванюша

Из за рощи спешить,

А ко мне Ванюша

Ты Катя хороша!

Милая Катюша

Я с тобой люблюся,

Я с тобой люблюся,

Пока не знает мама.

Соловей, соловей не пой рано.

А мне на сердце вновь не весело.

Соловей, соловей ой как мне быть.

Умела его полюбить - не умела забыть.

Если бы я этого не знала,

Я бы с тобой не гуляла.

Не ходила в долину,

Не ломала бы калину.

Я с тобой люблюся,

Пока не знает мама,

А как узнает мама, то разойдемся.

Соловей, соловей не пой рано.

А мне на сердце вновь не весело.

Соловей, соловей ой как мне быть.

Умела его полюбить - не умела забыть

Видео выступления победителя Нацотбора Украины на “Евровидение 2020“:

Результаты финала Нацотбора на “Евровидение 2020“ можно посмотреть здесь.

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