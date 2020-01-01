Ведущая Нового канала вместе с мужем Джейсоном отправилась в Африку на сафари .

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Украинская супермодель и ведущая проекта «Топ-модель по-украински» Алла Костромичева исполнила свою давнюю мечту и полетела в Африку. Первым делом она отправилась в старейший национальный парк ЮАР – парк Крюгера. Здесь зафиксирована самая большая концентрация диких животных в мире.

– Я приехала в Африку к своим дальним родственникам – обезьянкам, – шутит ведущая Нового канала. – Именно здесь увидела один из самых красивых закатов в своей жизни и шикарный рассвет. Саванна – это просто что-то невероятное.

Алла Костромичева успела не только увидеть зебр, жирафов, слонов и обезьян, но и попробовать местную кухню и полакомиться экзотическими фруктами.

– Завтрак в африканской саванне прямо на капоте джипа где-то недалеко от границы с Мозамбиком. Под ногами следы зебр, жирафов, косуль, куру (ударение на второе «у») и разных птиц... Вчера видели гепарда, нам очень повезло, их на планете осталось меньше 7000 особей, – рассказала Костромичева. – Этот национальный парк живет по законам природы. Кормить/приручать животных запрещено. Спасают только очень редкие виды, например, носорогов (лечат и возвращают на то же место) за счет спонсорских пожертвований. Эмоции невероятные – мечты сбываются!



Алла Костромичева встретилась с 6-метровым крокодилом Пресс-служба

Также Алла рассказала о маленьком лайфхаке всем, кто собирается в путешествие по Африке.

– Местные гиды рекомендуют чередовать обычную воду с кокосовым молоком, потому что в нем много электролитов, которые лучше помогают утолять жажду, – поделилась ведущая.

А еще во время сафари модель наткнулась на огромного 6-метрового аллигатора, который с открытой пастью поджидал в воде очередную жертву.

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Побывать в Африке супермодель мечтала давно, но никак не могла найти время на поездку. Поэтому пыталась украсить киевскую жизнь африканским колоритом. К примеру, во время одного из своих дней рождения устроила вечеринку в африканском стиле с шаманами вуду, барабанами, там-тамами и тематическим дресс-кодом.

– Для того чтобы сполна насладиться волшебной атмосферой этого континента, нужно выделить несколько свободных недель, - считает ведущая Нового канала.

Мечты сбываются – в очередной раз доказала Алла Костромичева. Просто иногда нужно совсем немного подождать.

Ранее мы писали, что Алла Костромичева посетила День рождения Пэрис Хилтон.

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